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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرحات: التحولات التي تجرى في النظام الدولي تفرض تحديات على القادة العرب

السيسي
السيسي

كشف الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، أهمية القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين.   
وقال محمد فايز فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن هذه القمة ليست الأولى من نوعها بين مصر ودول عربية في ظل الظروف الحالية، مضيفا أن مصر دولة مركزية في المنطقة لذلك لها أهمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة وسط حالة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكرة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم لم تعد مؤكدة وهذا الأمر يحتاج لترتيبات في المنطقة لبناء توزنات جديدة، لافتا إلى أن أمريكا تراجع حاليا سياستها في إقليم الشرق الأوسط.  
وتابعت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة طبيعية في ظل التحولات الكبرى التي تتم على المستوى العالمي والإقليمي، لافتا إلى ان الأردن والبحرين لهم دور مهم في إقليمهم الفرعي، والتحولات الكبيرة التي تجرى على مستوى النظام الدولي والإقليمي تفرض تحديات على القادة العرب.
وأكمل الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القضية الفلسطينية تحتاج لتوافق كبير بين القادة العرب، ومن الصعب تجاهلها في زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.
 

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