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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة: 356 مليار جنيه منح ومزايا للفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة

السلع التموينية
السلع التموينية

رفعت الحكومة من مخصصات الإنفاق العام على الدعم والمنح والمزايا العينية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 356 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات له اليوم، إنه تم إدراج 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش؛ لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن.

وأضاف أنه تم اعتماد 22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لـ4 ملايين أسرة. 

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وتم رصد 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحي، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام.

الحكومة مخصصات الانفاق الدعم والمنح الفئات الأولى بالرعاية موازنة السنة المالية المقبلة

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