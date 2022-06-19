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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يعالج الكبد والقولون .. تعرف على فوائد الكركم

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الكركم لعلاج هذه الامراض…


 ١- يُقلِّلُ الكركومين من الدهون المُتكوِّنَة حولَ الكَبد، التي يُسبِّبُها النظام الغذائي الغير صحى ، ممّا قد يساهم في تقليل خطر الإصابةبمرض الكبد الدهني.

٢- التخفيف من أعراض القولون العصبي :-  تناول معلقه صغيره من مسحوقِ الكركم يوميَّاً مُدَّةِ 8 أسابيع يُقلِّلُ من أعراضِ المرض مثل: آلام المعدة، بالإضافة إلى أنَّه قد يحسّن من حركة الأمعاء.

٣- تقليل أعراض القولون المتقرح وهي حالةٌ تُسبِّبُ الإسهال، وآلام البطن، وقد تبيَّنَ أنَّ الكركم قد يُفيد في حالة التهابِ القولون التقرُّحِي.


 ٤- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم: يُثبِّطُ الكركومين مستويات نوعٍ من البروتينات يُسمَّى Cortacin، وهو بروتين يُساعدُالخلايا السرطانيَّة في القولون على الحركةِ، والانتشار لأجزاءٍ أُخرى من الجسم.

٥- تناول الكركم يعالج  اضطراب المعدة لدى المصابين بعسر الهضم ، كما يساعد فى تعزيز صحة الجهاز المناعي بما في ذلك لدىالأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات المناعية.


 ٦- تناول الكركم مفيد جدا لالتهابات المفاصل وفقرات الرقبه والعمود الفقرى  ويقلل كثيرا من الام الانزلاق الغضروفي.

فقط تأكد من جودته وانه غير مغشوش او مخلوط بمواد اخرى .

طريقه الاستعمال :

فقط ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ مع قليل من الفلفل الأسود المطحون بعد الافطار والعشاء لمدة 3 أشهر .

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