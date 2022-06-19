أخبار السيارات| قبل القمة الـ 124.. تعرف علي أشهر ماركات لاعبى قطبي الكرة المصرية.. شاهد .. أفضل 5 أنواع اقتصادية في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يواجه قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى والنادى الزمالك بعضهما البعض فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، فى القمة 124.

يعتبر السوق السعودي للسيارات ، من أهم الأسواق العربية احتواء وضم للسيارات الجديدة والفاخرة، من جميع الماركات العالية ، والتى تتخذ من هذا السوق ارضية واسعة لها بأسواق الشرق الاوسط .

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، اضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

"يا أم السعد إعدلي الحصان"، الجملة التي احتلت صدارة الجمل التعبيرية لفن اللامبالاة، ينطق بها لسان حال الكثير حينما تجبرهم الظروف على حضور مناقشات ليست على هوى تفكيرهم، لتصبح الأشهر في تاريخ نجم السينما الحديثة أحمد عز في واحد من أهم بطولاته أمام فارس الفن أحمد السقا وفيلم "المصلحة"، ذلك العمل الذي احدث ضجة في الشارع المصري بعد عودة الأعمال الفنية عقب ثورة يناير.

كعادة الفنان العملاق الراحل وحش الشاشة فريد شوقي ظهوره في أعمال فنية تعتمد على القصص البوليسية المثيرة، والتي تجذب المشاهد لمتابعة الأحداث عن كثب لمعرفة مشهد النهاية في هذا العمل والتي غالبًا ما ينتصر فيها الحق على الباطل، مثلما حدث في قصة فيلم "الثعلب والحرباء"، والذي ظهر خلاله أنتيكة سيارات خمسينيات القرن الماضي مرسيدس بونتون.