عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قبل القمة الـ 124.. تعرف علي أشهر ماركات لاعبى قطبي الكرة المصرية.. شاهد .. أفضل 5 أنواع اقتصادية في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

قبل القمة الـ 124.. تعرف علي اشهر سيارات لاعبى قطبي الكرة المصرية

يواجه قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى  والنادى الزمالك بعضهما البعض فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، فى القمة 124.

 

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

يعتبر السوق السعودي للسيارات ، من أهم الأسواق العربية احتواء وضم للسيارات الجديدة والفاخرة، من جميع الماركات العالية ، والتى تتخذ من هذا السوق ارضية واسعة لها بأسواق الشرق الاوسط .

 

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، اضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

 

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة | صور

"يا أم السعد إعدلي الحصان"، الجملة التي احتلت صدارة الجمل التعبيرية لفن اللامبالاة، ينطق بها لسان حال الكثير حينما تجبرهم الظروف على حضور مناقشات ليست على هوى تفكيرهم، لتصبح الأشهر في تاريخ نجم السينما الحديثة أحمد عز في واحد من أهم بطولاته أمام فارس الفن أحمد السقا وفيلم "المصلحة"، ذلك العمل الذي احدث ضجة في الشارع المصري بعد عودة الأعمال الفنية عقب ثورة يناير.

 

الثعلب والحرباء.. عندما اجتمع وحش الشاشة وأنتيكة مرسيدس الشهيرة |صور

كعادة الفنان العملاق الراحل وحش الشاشة فريد شوقي ظهوره في أعمال فنية تعتمد على القصص البوليسية المثيرة، والتي تجذب المشاهد لمتابعة الأحداث عن كثب لمعرفة مشهد النهاية في هذا العمل والتي غالبًا ما ينتصر فيها الحق على الباطل، مثلما حدث في قصة فيلم "الثعلب والحرباء"، والذي ظهر خلاله أنتيكة سيارات خمسينيات القرن الماضي مرسيدس بونتون.

اخبار السيارات مصر السعودية السوق السعودي النادي الأهلي نادي الزمالك موقع صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بيان رسمي..رابطة الأندية ترد على شكوى الزمالك بشأن جماهير القمة أمام الأهلي

قتلوا الأب وابنه وكلبهما.. المتهمون: السبب خلاف على 15 جنيه ثمن لحام كاوتش

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أسباب بارومة السيارة وكيفية تجنبها.. زيادة أسعار هيونداي أكسنت RB.. أسرع 5 سيارات في الإمارات

أخبار السيارات| أغلى 5 موديلات SUV فاخرة بالكويت.. وارتفاع أسعار جوليان الجديدة 2022 في مصر

أخبار السيارات| سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية.. بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

أخبار السيارات|داسيا تغير لغة التصميم في جميع طرازاتها.. مرسيدس AMG G63 4x4² الجديدة بدون تمويهات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار شانجان ألسفن الجديدة.. زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022.. الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

أخبار السيارات.. الأغلى في 2022.. بوجاتى تبدأ تسليم شنتوديتشي الخارقة.. تويوتا تحقق لقب سباق لومان 24 ساعة للعام الخامس على التوالي

أخبار السيارات| سعر ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022.. شيفروليه تسبق التسريبات وتكشف عن بليزر الكهربائية

أخبار السيارات| أودي تتخلص من كل طرازات الـ baby.. فولكس فاجن تصرف مكافآت مالية لموظفيها الروس مقابل تقديم استقالتهم.. شيفروليه تنشر صورة بليزر SS موديل 2024 

ترشيحاتنا

فرنسا.. مؤشرات أولية بخسارة حزب ماكرون في انتخابات البرلمان

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022.. تفاصيل

شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

سامح شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

بعد إحرازه 3 ميداليات لمصر.. محمود حسني: لم أجد اهتماما بما حققته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ