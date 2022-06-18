عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تداول صورها.. اعرف سعر ومواصفات سيارة أوس أوس الرينج روفر

اوس اوس
اوس اوس

يعتبر الفنانين من اكثر الاشخاص حبا فى امتلاك كل ما هو مميز وجديد ، وهذا ما نراه دائما فى اقتنائهم للسيارات الفاخرة او العقارات او حتى المجوهرات النادرة ، ولكن ظهرت مؤخرا ظاهرة اقتناء اللوحات المرورية المميزة باسمائهم او بحروف منها ، كنوع من انواع التميز .

اوس اوس

ومؤخرا ظهر الفنان الكوميدى محمد اسامة الشهير بـ" اوس اوس " بسياراته الفاخرة طراز رنج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، بعدد من المقاطع المصورة على مواقع الفيديوهات الشهيرة.

سيارة اوس اوس

 وظهرت سيارة اوس اوس ، بلوحات مرورية مميزة تحمل اسم " أ و س 888 " ، والتى من الممكن ان يتراوح سعرها من 100 الف جنيه الى 250 ألفا، على حسب اللوحات المرورية المشابهة لها، والتي تباع فى مزاد موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية .

لوحة مرورية 

 وخلال السطور التالية سنتعرف على ابرز ملامح ومواصفات سيارة اوس اوس الفاخرة وكذلك سعرها .

ومن المعروف ان السيارة رنج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك سداسي السلندرات سعة 3.0 لترات بقوة 360 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

رانج روفر VOGUE

وبفضل محركها القوي الذي يعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات تستطيع VOGUE الوصول إلى سرعة قصوى تصل 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم في 6.9 ثانية، فيم يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 9.4 لتر لكل 100 كم ويتسع خزان الوقود إلى 104 لترات.

تمتلك السيارة VOGUE هيكلًا محدثًا على عدة محاور، إذ أصبحت تلك النسخة تمتلك خطوط جانبية رباعية مختلفة عن اللون الأساسي، بالإضافة إلى أضواء ماتريكس LED أمامية، وصادم خلفي بتصميم جديد مزود أيضًا بإضاءات LED.

رانج روفر VOGUE

وتحظى مقصورة السيارة التي تتسع لـ 5 مقاعد بالعديد من وسائل المساعدة للسائق أبرزها عجلة القيادة الإلكترونية متعددة الاستخدامات ومثبت للسرعة وزر إيقاف وتشغيل المحرك وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة وكاميرا خلفية وحساس للركن.

 

وتضم السيارة رانج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، العديد من أنظمة الأمان والتي يأتي في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني.

رانج روفر VOGUE

كما تحتوى على الفرش الجلدي للمقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس أمامية وخلفية والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة وحامل أكواب أمامي وخلفي؛ فضلًا عن نظام صوتي مكون من مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث وكمبيوتر رحلات.

 

وعند طرح السيارة رانج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020 ، لاول مرة فى اواخر عام 2019 ، كان سعرها الرسمى بالسوق المحلى يبلغ 3 ملايين و390 ألف جنيه ، اما الان فيصل سعر السيارة ما بين 3.5 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه.

الفنان الكوميدى محمد اسامة أوس أوس رانج روفر VOGUE رانج روفر سيارة رانج روفر الفنان اوس اوس سيارة اوس اوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

سقوط الرئيس الأمريكي أثناء قيادته دراجة هوائية.. فيديو

موضوعات متعلقة

بدون أبشر.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2022 في مصر

زيادة أسعار هافال H6 موديل 2022

زيادة أسعار هوندا أكورد موديل 2022 فى مصر.. تفاصيل

تويوتا تفوز بسباق لومان للتحمل 24 ساعة للمرة الخامسة على التوالي

تعرف على أسعار شانجان ايادو DT الجديدة

أسعار جديدة لـ شيري تيجو 8

جيلي تدشن عروض الصيف التمويلية الجديدة بالسعودية

ترشيحاتنا

بعد تداول صورها.. اعرف سعر ومواصفات سيارة أوس أوس الرينج روفر

كاف يدرس سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

ضبط 275 كرتونة مستلزمات طبية و900 قطعة ألعاب نارية بالوادي الجديد

الأهلي : مسئولية خطأ مباراة نهائي أفريقيا تقع كاملة على اتحاد الكرة

6 قروش جديدة .. ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد إدانة اتحاد الكرة.. الأهلي يطالب رسميا بمحاسبة المسئولين عن إخفاء خطاب كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

فيديو

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ