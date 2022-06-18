بعد تداول صورها.. اعرف سعر ومواصفات سيارة أوس أوس الرينج روفر

يعتبر الفنانين من اكثر الاشخاص حبا فى امتلاك كل ما هو مميز وجديد ، وهذا ما نراه دائما فى اقتنائهم للسيارات الفاخرة او العقارات او حتى المجوهرات النادرة ، ولكن ظهرت مؤخرا ظاهرة اقتناء اللوحات المرورية المميزة باسمائهم او بحروف منها ، كنوع من انواع التميز .

اوس اوس

ومؤخرا ظهر الفنان الكوميدى محمد اسامة الشهير بـ" اوس اوس " بسياراته الفاخرة طراز رنج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، بعدد من المقاطع المصورة على مواقع الفيديوهات الشهيرة.

وظهرت سيارة اوس اوس ، بلوحات مرورية مميزة تحمل اسم " أ و س 888 " ، والتى من الممكن ان يتراوح سعرها من 100 الف جنيه الى 250 ألفا، على حسب اللوحات المرورية المشابهة لها، والتي تباع فى مزاد موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية .

لوحة مرورية

وخلال السطور التالية سنتعرف على ابرز ملامح ومواصفات سيارة اوس اوس الفاخرة وكذلك سعرها .

ومن المعروف ان السيارة رنج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك سداسي السلندرات سعة 3.0 لترات بقوة 360 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

رانج روفر VOGUE

وبفضل محركها القوي الذي يعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات تستطيع VOGUE الوصول إلى سرعة قصوى تصل 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم في 6.9 ثانية، فيم يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 9.4 لتر لكل 100 كم ويتسع خزان الوقود إلى 104 لترات.

تمتلك السيارة VOGUE هيكلًا محدثًا على عدة محاور، إذ أصبحت تلك النسخة تمتلك خطوط جانبية رباعية مختلفة عن اللون الأساسي، بالإضافة إلى أضواء ماتريكس LED أمامية، وصادم خلفي بتصميم جديد مزود أيضًا بإضاءات LED.

رانج روفر VOGUE

وتحظى مقصورة السيارة التي تتسع لـ 5 مقاعد بالعديد من وسائل المساعدة للسائق أبرزها عجلة القيادة الإلكترونية متعددة الاستخدامات ومثبت للسرعة وزر إيقاف وتشغيل المحرك وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة وكاميرا خلفية وحساس للركن.

وتضم السيارة رانج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020، العديد من أنظمة الأمان والتي يأتي في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني.

رانج روفر VOGUE

كما تحتوى على الفرش الجلدي للمقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس أمامية وخلفية والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة وحامل أكواب أمامي وخلفي؛ فضلًا عن نظام صوتي مكون من مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث وكمبيوتر رحلات.

وعند طرح السيارة رانج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020 ، لاول مرة فى اواخر عام 2019 ، كان سعرها الرسمى بالسوق المحلى يبلغ 3 ملايين و390 ألف جنيه ، اما الان فيصل سعر السيارة ما بين 3.5 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه.