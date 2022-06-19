حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة | صور

"يا أم السعد إعدلي الحصان"، الجملة التي احتلت صدارة الجمل التعبيرية لفن اللامبالاة، ينطق بها لسان حال الكثير حينما تجبرهم الظروف على حضور مناقشات ليست على هوى تفكيرهم، لتصبح الأشهر في تاريخ نجم السينما الحديثة أحمد عز في واحد من أهم بطولاته أمام فارس الفن أحمد السقا وفيلم "المصلحة"، ذلك العمل الذي احدث ضجة في الشارع المصري بعد عودة الأعمال الفنية عقب ثورة يناير.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة



سالم المسلمي "أحمد عز" صاحب هذه الجملة الشهيرة خلال أحداث فيلم "المصلحة"، والذي دارت قصته جول عائلة المسلمي صاحبة النشاطات المشبوهة لتجارة المخدرات والمواد الممنوعة، وترصد الداخلية لها ووضع الكثير من الخطط وحبك الكنائن للإيقاع بها متلبسة في تجارتها، ليأتي صغيرها سليمان المسلمي "محمد فراج" ويوقعهم بكل سهولة في شباك المحاكمة، بطيشه واصطدام سيارته بكمين الشرطة المقام على الطريق واطلاقه النار عليه إصابة الضابط يحيى أبو العز "أحمد السعدني" في مقتل، ليصبح هنا الثأر اثنين لدى الضابط حمزة أبو العز "أحمد السقا" وتركيزه فقط على ايقاع تلك العصابة حتى تحققت رغبته.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة



ظهرت كمشاركة رئيسية في مشهد تبادل النيران بين الشرطة و سليمان المسلمي، السيارة الأشهر لفئة الشباب فترة تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية، فقد أنتجتها الشركة الأمريكية الأشهر لصناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية جيب JEEP، والتي أنشأت بأمر من الجيش الأمريكي في العام 1940 وقد أطلق عليها هذا الاسم كاختصارا عسكري لكلمتي GENERAL PURPOSES أي ما تعنيه في المعجم العسكري السيارة ذات الأغراض المتعددة.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة

حينما كانت الحرب العالمية الثانية على مشارف البدء، وتحديدًا في العام 1940 أمر الجيش الأمريكي شركات الصناعات الهندسية بالولايات المتحدة بصاعة سيارة تساعدهم في العمليات الاستخباراتية الحربية وعلى أن تكون هذه السيارة خفيفة سريعة، وذات قوة دفع رباعية تجهز بمحرك قوي يعمل بسرعة 80 كم /ساعة، وتتسم بزجاج قابل للطي وهيكل مستطيل.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة

وبالفعل قامت الكثير من الشركات بالبدء في عمل نموذج هذه السيارة ولكن النجاح كان لشركة ويليس أوفرلاند للصناعات والأشغال الهندسية التي وقع الاختيار عليها، وقامت بعمل خط انتاج مخصص لصناعة سياراتها تحت اسم JEEP لتصبح أسطورة خط انتاج السيارات ذات قوة الدفع الرباعية.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حازت إصدارات الشركة الأمريكية جيب JEEP على شهرة كبيرة في السوق العالمية للسيارات، وحينها تحولت من كونها سيارة حربية إلى سيارة مدنية يعسى الكثير لامتلاكها، و قامت بإصدار العديد من الطرازات الناجحة والتي حققت انتشارًا واسعًا والذي كان من بينها الطراز JEEP CHEROKEE الذي ظهر برفقة سليمان المسلمي "محمد فراج" خلال أحداث فيلم "المصلحة".

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة

وكانت قد ظهرت السيارة JEEP CHEROKEE خلال أحداث فيلم "المصلحة" موديل عام 1997، و التي قد زودت بخيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي الأداء، ويأتي المحرك الثاني من 6 أسطوانات بسعة 4000 سي سي، ليولد قوة قدرها 190 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

حكاية جيب شيروكي صاحبة أشهر مشهد في فيلم المصلحة

يُذكر أنه كان ثد شارك الفنان أحمد عز بطولة فيلم المصلحة فارس السينما الحديثة أحمد السقا، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم" صلاح عبدالله، خالد صالح، محمد فراج، زينة رضا، حنان ترك، كنده علوش، نهال عنبر، منذر رياحنة، أحمد صلاح السعدني، محمود البزاوي، ياسمين رئيس، ياسر علي ماهر، تميم عبده"، ومن تأليف وائل عبدالله، و إخراج ساندرا نشأت، وتم عرض فيلم المصلحة لأول مرة بدور العرض السينمائية في 16 مايو من العام 2012.