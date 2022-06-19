بعد الزيادات الأخيرة.. القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلية المصرية، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتهم بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، إضافة إلى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

وخلال الفترة الماضية، اعلن وكيل شركة شيرى المحلى المصرى ارتفاع أسعار طرازات الشركة المختلفة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على الأسعار الجديدة لكل الطرازات المتاحة فى السوق المصرية.

1- شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 217,000 جنيه.

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 235,000 جنيه.

- AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 242,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 257,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 260,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 275,000 جنيه.

2- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك 2022 بسعة 1600 CC وبسعر 297,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2023 بسعة 1600 CC وبسعر 320,000 جنيه.

3- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 349,000 جنيه.

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 375,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 375,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 407,000 جنيه.

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 470,000 جنيه.

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 505,000 جنيه.

5- شيرى 8 تيجو

شيرى 8 تيجو

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 485,000 جنيه.

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 525,000 جنيه.

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 525,000 جنيه.

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 575,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 605,000 جنيه.