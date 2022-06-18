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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أغلى 5 سيارات SUV فاخرة بالكويت

لاند روفر ديفندر
لاند روفر ديفندر

يأتى السوق الكويتي للسيارات بالعديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتجهيزات الفنية الخاصة بكل صانع، إلى جانب الاطلالة الخارجية لكل فئة والتى تميزها عن الأخرى .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار اغلى 5 سيارات داخل السوق الكويتى من حيث السعر فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاغراض الـSUV.

 

1- لاند روفر رنج روفر سبورت

لاند روفر رنج روفر سبورت

تاتى السيارة رنج روفر سبورت ، باكثر من محرك ، كالتالى : 

- محرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثانية، ويصل سرعة قصوى 201 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 10.6 كم/لتر.

- محرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 360 حصان وعزم دوران 495 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.6 ثانية، ويتميز باستهلاك وقود 10.8 كم/لتر.

- محرك ديزل سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 350 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية، ويصل سرعة قصوى 209 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 12.5 كم/لتر.

- محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 525 حصان بقوة 525 حصان وعزم دوران 625 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في ثانية، ويصل سرعة قصوى كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 8.1 كم/لتر.

- محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 575 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية، ويصل سرعة قصوى 283 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 7.8 كم/لتر.

 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / SE 300 PS 2022بسعة 2000 CC وبسعر 30,000 دينار .

- أوتوماتيك / HSE 360 PS 2022بسعة 3000 CC وبسعر 32,000 دينار .

- أوتوماتيك / SVR 575 PS 2022بسعة 5000 CC وبسعر 55,000 دينار .

 

2- لكزس Lx

لكزس Lx

جاءت سيارة لكزس LX الجديدة مع محرك بسعة 3.5 لتر مع تربو 6 سلندر هجين ، يصل قوته إلى 409 حصان وذلك عند 5000 لفة في الدقيقة الواحدة، مع عزم دوران يصل إلى 646 نيوتن/ متر.

 

يقترن مع محرك سيارة لكزس LX ناقل حركة يعمل بشكل اوتوماتيكي مع 10 سرعات، حيث تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، وذلك خلال مدة زمنية قصيرة أقل من 6.3 ثانية.

 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / 570 PREMIER 2021 بسعة 5700 CC وبسعر 29,000 دينار .

- أوتوماتيك / 570 PRESTIGE 2021 بسعة 5700 CC وبسعر 30,000 دينار .

- أوتوماتيك / LUXURY AWD 2022بسعة 3500 CC وبسعر 37,995 دينار .

- أوتوماتيك / 570 PLATINUM 2021  بسعة 5700 CC وبسعر 38,000 دينار .

- أوتوماتيك / EXECUTIVE AWD 2022بسعة 3500 CC وبسعر 39,995 دينار .

- أوتوماتيك / VIP LAUNCH EDITION AWD 2022 بسعة 3500 CC وبسعر 46,995 دينار .

 

3- لاند روفر رنج روفر

لاند روفر رنج روفر

تصل قوة المحرك الخاص بالسيارة إلى 197 حصاناً، وتصل إلى 296 حصاناً، وتراوح السرعة القصوى للمحرك من 216 إلى 242 كيلومتراً ، و تأتي السيارة بنظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين 6 سلندرات خطي سعة 3 لترات مع محرك كهربائي، بالإضافة إلى نظام هجين يجمع بين عمل محرك 4 سلندرات سعة لترين تيربو مع محرك كهربائي.

 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / HSE MHEV 2022 بسعة 3000 CC وبسعر 36,500 دينار .

- أوتوماتيك / VOGUE SE 525 2022بسعة 5000 CC وبسعر 46,000 دينار .

 

4- جيب جراند شيروكي

جيب جراند شيروكي

وتتوفر السيارة جيب جراند شيروكى موديل 2022 ، بخيارين من المحركات، المحرك الأول سعة 3.6 لتر مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف V و يولد قوة 290 حصان وعزم أقصى 348 نيوتن متر ، والمحرك الثانى سعة 5.7 لتر مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V، ويولد قوة 357 حصان وعزم أقصى 528 نيوتن متر، ومتصلان بناقل حركة من 8 سرعات.

 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / LAREDO 4X2 2022 بسعة 3600 CC وبسعر 10,495 دينار .

- أوتوماتيك / LIMITED 2022 بسعة 3600 CC وبسعر 13,495 دينار .

- أوتوماتيك / SUMMIT 2022 بسعة 3600 CC وبسعر 16,795 دينار .

- أوتوماتيك / SRT8 2022 بسعة 6400 CC وبسعر 23,495 دينار .

- أوتوماتيك / TRACKHAWK 707 2022بسعة 6200 CC وبسعر 32,495 دينار .

 

5- لاند روفر ديفندر

لاند روفر ديفندر

زود طراز لاند روفر ديفندر موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر مع تيربو يولد قوة 300 حصان و 400 نيوتن.م من عزم الدوران وينطلق بالسيارة من صفر إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية في نسخة 90 و في 7.4 ثانية في نسخة 110 وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س

اما المحرك الثانى،  6 سلندر سعة 3 لتر مع تيربو يولد قوة 400 حصان و 550 نيوتن.م من عزم الدوران يتسارع من صفر إلى 100 كم/س في 6.0 ثوان لنسخة 90 وفي 6.1 ثانية لنسخة 110 وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س

 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / 90 SE P300 2022 بسعة 2000 CC وبسعر 20,950 دينار .

- أوتوماتيك / 110 SE P400 2022 بسعة 2000 CC وبسعر 22,950 دينار .

- أوتوماتيك / HSE 2022 بسعة 3000 CC وبسعر 24,000 دينار .

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