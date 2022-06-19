شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

يعتبر السوق السعودي للسيارات ، من أهم الأسواق العربية احتواء وضم للسيارات الجديدة والفاخرة، من جميع الماركات العالية ، والتى تتخذ من هذا السوق ارضية واسعة لها بأسواق الشرق الاوسط .

و مع زيادة أسعار السيارات اتجه العديد من المشترين للبحث عن بدائل جيدة ولكن بسعر رخيص، ولذا فإن البحث عن سيارات رخيصة للبيع أصبح أمر شائع للغاية .

وخلال السطور التالية سنتعرف على ابرز و أفضل ٥ سيارات اقتصادية في السعودية .

1- شيري اريزو 3

شيري اريزو 3

أريزو 3 من أهم السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية. المصابيح الأمامية الواسعة وفتحات التهوية بتصميم رياضي حديث. يأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ينتج 175 حصانًا وعزم دوران 140 نيوتن متر.

وتاتى اسعار السيارات شيري أريزو 3 بالمملكة العربية السعودية بسعر 42.100 الف ريال.

2- إم جي 5

إم جي 5

تاتى السيارة MG5 ليست فقط الثانية في قائمة السيارات الرخيصة، لكنها السيارة الصينية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي .

أما عن قوة السيارة ام جي 5 موديل 2022 ، فهى تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافة 100 كيلومتر.

و تصل سرعة السيارة ام جي 5 موديل 2022 القصوى إلى 180 كم/ساعة ، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية CVT، و وتتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمينة مدتها 12.5 ثانية .

اما عن اسعار السيارة ام جى 5 فى المملكة :

- أوتوماتيك / STD 2022 بسعر 50,655 ر.س

- أوتوماتيك / COM 2022 بسعر 55,255 ر.س

- أوتوماتيك / DEL 2022 بسعر 62,615 ر.س

3- ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

تتمتع ميتسوبيشي بمحرك MIVEC سعة 1.2 لتر ثلاثي الأسطوانات عالي الاستجابة ينتج 78 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT سداسي السرعات المزود بتقنية INVECS-III، تكون النتيجة كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود تبلغ 23.4 كم / لتر.

اما عن اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج فى المملكة :

- أوتوماتيك / LL 2022 بسعر 41,400 ر.س

- أوتوماتيك / HL 2022 بسعر 46,000 ر.س

4- شانجان CS35 بلس

شانجان CS35 بلس

تشانجان CS35 Plus، وهي واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر الرخيصة، لديها تصميم مختلف جدًا وجذاب مقارنة بجميع المنافسين في فئتها، وشبكها الأمامي الرقيق يحمل شقوقًا مثل الرعد، ونعتقد أن ذلك يمنحها نكهة شبابية جميلة ومختلفة عن المعتاد، بينما محاطة بمصابيح LED الأمامية. يتطابق مع شكل الشبكة المستطيلة ويتم سحبها من كلا الجانبين.

تأتي سيارة شانجان CS35 Plus بمحرك توربو سعة 1.4 لتر بقوة 156 حصاناً وعزم دوران 260 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، لتوفر قوة كافية في معظم ظروف القيادة التي صممت من أجلها، بينما تبدأ أسعارها من 53 ألف ريال سعودي.

اما عن اسعار السيارة شانجان سي-اس-35-بلس

- أوتوماتيك / TREND 2023 بسعر 65,435 ر.س

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 70,725 ر.س

- أوتوماتيك / LIMITED 2023 بسعر 76,935 ر.س

5- جاك s3

جاك s3

تعتمد جاك S3 الجديدة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 118 حصان وسرعتها القصوى 180 كم/ س، وينقل الحركة للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

يبلغ طول السيارة الكلي 4.345 ملم، وعرضها 1.765 ملم، وارتفاعها الإجمالي 2.560 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 220 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 600 لتر مكعبًا.

اما عن اسعار السيارة جاك S3 فى المملكة ، فتاتى بسعر 62,758 الف ريال .