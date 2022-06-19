تفاصيل اجتماع صحة النواب بشأن احتياجات المنظومة الطبية في سوهاج

شهدت لجنة الصحة مناقشات حول احتياجات المنظومة الصحية فى محافظة سوهاج وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، و بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحي بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج: "الوزير الدكتور خالد عبد الغفار جسد مشكلة الصحة فى سوهاج تجسيد حقيقي ووضع يده على المشكلة، نتمنى حلولها، غالبا تكون المشاكل بسبب عدم وجود اعتمادات مالية وأتمنى أن يتحول الاجتماع لوثيقة مكتوبة بالاعتمادات المالية والشركات المنفذة والتزامها بالمواعيد الزمنية".

و اضاف سالم: "خلال السنة الماضية فوجئنا بتوقف العمل بعدد 6 وحدات صحية في طما و5 فى جرجا وواحدة فى البلينا، لماذا صدر قرار بالعمل فى هذه الوحدات ثم توقف العمل وحرمان أهالى هذه القرى من الخدمات الصحية، ما وضع هذه الوحدات".

و قال سالم: "الوزير قال إنه سيتم افتتاح كلية الطب فى المستشفي الجامعى الجديد فى نهاية العام الحالي، ثم فوجئنا أنها ستعمل قبل نهاية يونيو لكن نتمنى أن يكون هناك إضافة ووجود عدد أطباء كافي، عايزين المواطن السوهاجي يتلقى خدمة صحية جديدة وليس نقل الأطباء من كلية الطب القديمة إلى الجديدة".



و اشار الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب بدائرة البلينا بسوهاج، إن هناك معاناة شديدة في المنظومة الصحية بسوهاج، وهناك ضرورة لدعمها، لأن المواطن المريض لا يجد الخدمة الصحية ويعانى أشد المعاناة لكى يجد سرير للرعاية المركزة والحضانات وغيرها.

و لفت أبو الخير بسرعة الانتهاء من المستشفيات المتوقفة وخطة زمنية واضحة لتشغيلها لتوفير الخدمة الصحية اللائقة للمواطن السوهاجي، وتطوير الوحدات الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات وتوفير الأطباء لسد العجز.



و اكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما ذكره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة خلال الاجتماع مبشر، ولكن هناك كارثة كبرى في محافظة سوهاج، مستشفي دار السلام مغلقة من سبتمبر 2014، وتم سحب الأعمال من الشركة المنفذة أكثر من مرة وحتى الآن متوقفة بسبب عدم التطابق مع معايير التأمين الصحي.

و اضاف رضوان: تقدمت بعدة طلبات إحاطة لوزارة الصحة نتمنى أن نرى جديدا بشأن مستشفيات سوهاج السبعة، وأرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الروح لمنظومة الصحة بسوهاج، وحصول المواطن السوهاجي على أدنى حقوق الإنسان وهى الرعاية الصحية".



و علق الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة على كلمة النائب مصطفى سالم، قائلا: هناك فرق أن المستشفى تشتغل بكامل طاقتها وبين أنها تحل أزمة، المستشفى بالكامل تعمل في نهاية السنة أما التشغيل الجزئي نهاية يونيو، نعمل على التكامل فى الاحتياجات من الأطباء والتمريض".

و قال النائب طارق رضوان وعدد من النواب بشأن المستشفيات المتأخرة فى تنفيذ أعمال التطوير، قال الوزير إن مستشفي دار السلام لابد من تقييم الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذا التغيير وسحب الأعمال من الشركات، مشيرا إلى أهمية أن تتطابق المستشفيات مع معايير التأمين الصحي الشامل،للدخول في المنظومة.

و قال نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، عن مشكلة نقص الحضانات ومعاناة مرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

و علق الوزير : "صدر قرار بتشكيل المجلس الصحى المصري، وبالنسبة للحضانات لو قللنا عدد الولادات القيصرية ستكون الحضانات أزيد من الاحتياج" و اضاف "نعمل على إعادة هيكلة وحوكمة الإجراءات، طبيعي منظومة تخدم 100 مليون مواطن أكيد فيها مشكلات، الحل هو الحوكمة والميكنة التي نتجه اليها خلال المرحلة الحالية ".