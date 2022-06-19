بالأحمر.. إيمان أبو طالب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

خطفت الإعلامية إيمان أبو طالب، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت إيمان أبو طالب مرتدية جامبسوت أنيق باللون الأحمر، تتميز قصته بفتحة حرف الـv من منطقة الصدر، وحذاء بكعب عال بنفس اللون، واعتمدت مكياجا جذابا، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.





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تقدم الإعلامية إيمان أبو طالب برنامجا يحمل اسم "بالخط العريض" على قناة الحياة، ويذاع أسبوعيا في تمام الساعة الثامنة مساء.



و شاركت إيمان أبو طالب فى عدة أعمال فنية منها مسلسل "ظرف أسود" مع عمرو يوسف، وفيلم "من أول السطر" مع المطرب اللبنانى آدم وفريق واما، وشاركت بطولة مسلسل "الأب الروحى 2"، ومسرحية "فرصة سعيدة"، حيث شاركت فى بطولته بجانب الفنان الكبير أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، تأليف صلاح عربى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.

