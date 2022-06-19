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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأحمر.. إيمان أبو طالب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

ايمان ابو طالب
ايمان ابو طالب

خطفت الإعلامية إيمان أبو طالب، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت إيمان أبو طالب مرتدية جامبسوت أنيق باللون الأحمر، تتميز قصته بفتحة حرف الـv  من منطقة الصدر، وحذاء بكعب عال بنفس اللون،  واعتمدت مكياجا جذابا، وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.


 

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IMG_٢٠٢٢٠٦١٩_٢٠٤٥٥٦

تقدم الإعلامية إيمان أبو طالب برنامجا يحمل اسم "بالخط العريض" على قناة الحياة، ويذاع أسبوعيا في تمام الساعة الثامنة مساء.


و شاركت إيمان أبو طالب فى عدة أعمال فنية منها مسلسل "ظرف أسود" مع عمرو يوسف، وفيلم "من أول السطر" مع المطرب اللبنانى آدم وفريق واما، وشاركت بطولة مسلسل "الأب الروحى 2"، ومسرحية "فرصة سعيدة"، حيث شاركت فى بطولته بجانب الفنان الكبير أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، تأليف صلاح عربى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.
 

اللون الاحمر أحدث ظهور إيمان أبو طالب مكياج جذاب مسلسل الأب الروحي تبهر متابعيها في احدث ظهور له

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