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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يشيد بلاعب الزمالك: نيمار أفضل من المثلثوثي

صدى البلد

أشاد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ، بأداء نيمار لاعب الزمالك في مباراه اليوم أمام الأهلي .

وغرد إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على "تويتر": "عجبني أداء نيمار لاعب الزمالك جراءة ولاعب مميز وأفضل من المثلوثي".

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة .


ويدير قمة الأهلي والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

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