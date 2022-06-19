ماكلارين تخطط لإنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية بحلول 2030.. صور

تعمل شركة ماكلارين على تطوير سيارة كروس أوفر عالية الأداء جديدة تمامًا وهو مشروع يتناقض بشكل مباشر مع نيتها المعلنة سابقًا المتمثلة في بناء سيارات خارقة وسيارات فائقة الأداء فقط.

سيكون الكروس الجديد الذي في طريقه إلى الوصول إلى السوق خلال النصف الثاني من هذا العقد، وسيكون طرازاً كهربائياً بالكامل وليس هجينًا، ولن يكون متاحًا أبدًا مع محرك احتراق.

من المفهوم أن ماكلارين تتطلع إلى نموذج واحد لتبدأ به، لكن الاخبار السابقة تشير إلى أنه سيتم تقديم مواصفات ومستويات طاقة مختلفة في الوقت المناسب، على غرار أستون مارتن DBX.

يُعتقد أن سيارات ماكلارين الجديدة منخفضة نسبيًا ومضغوطة ومزدوجة أو ثلاثية المحركات وذات دفع رباعي تقدم مستويات أداء عالية من المحتمل أن تتطابق مع سيارة أستون مارتن DBX 707 التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي توصف حاليًا بأنها أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم.

من المرجح أن تأتي الأسعار إلى ما هو أبعد من مستوى 250.000 جنيه إسترليني للسيارات الرياضية المنتجة حاليًا من McLaren، وربما أقرب إلى 350.000 جنيه إسترليني.

يعتبر التغيير الجذري لقلب ماكلارين بشأن عمليات الكروس أوفر هو بلا شك نتيجة للنجاح في مبيعات العلامات التجارية المنافسة للأداء، والتي تفوق طرازات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي الحالية بشكل كبير بالفعل طرازاتها ذات التدرج المنخفض وتحقق معظم أرباحها.

قامت بورشة بتسليم سيارات أكثر من أي وقت مضى في تاريخها البالغ 91 عامًا في عام 2021، حيث شكلت بورش ماكان SUV وبورشة كايين الأكبر معًا أكثر من نصف مبيعاتها البالغة 300000، في حين أن سيارة بورشة 911 الرياضية استحوذت على 38464 سيارة فقط.

على الرغم من أن مخططي ماكلارين يدركون بلا شك نجاح عمليات الكروس أوفر عالية الأداء التي يتم إنتاجها بالفعل ، إلا أن المطلعين يقولون إن الشركة مصممة على البقاء وفية لتقاليدها الراسخة في كفاءة الأداء من خلال الاكتناز والوزن الخفيف والديناميكا الهوائية المتطورة.

من المفهوم أن هذا يستلزم انتظار التحسينات الموعودة للبطاريات على وجه التحديد الحجم والوزن المخفّضين وكثافة الطاقة المحسّنة التي وعدت بها تقنية الحالة الصلبة (تم الترحيب بها ذات مرة على أنها "مغير قواعد اللعبة" للسيارات ذات الأداء الخفيف من قبل Flewitt) - وهذا على الأرجح تكون متاحة من حوالي عام 2028.

في الوقت الحالي ليس لدى ماكلارين أي تعليق رسمي حول خطط الكروس أوفر ويعتقد أن الشركة مشغولة حالياً بالإطلاق الوشيك لسيارة أرتورا الهجينة الخارقة ذات المكونات الإضافية التي تأخرت طويلًا بينما تنتظر وصول ليتر في وقت مبكر من شهر يوليو.