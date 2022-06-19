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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: خبرة شيكابالا ودهاء فيريرا أعادا الروح للزمالك أمام الأهلي

القمة
القمة

قال أيمن أبو عايد الناقد الرياضي، إن الروح الرياضية بين فريقي الأهلي والزمالك أجمل ما في المباراة، لافتا إلى أن التعادل نتيجة عادلة لمباراة قمة الدوري المصري.

وأضاف أيمن أبو عايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن النادي الأهلي تفوق على الزمالك في الشوط الأول، متابعا أن خبرة شيكابالا ودهاء فيريرا أعادا الروح للزمالك والتعادل. 


انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والاهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما 
فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الاول ، بينما ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .
افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا.
وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 76 عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .
جاء هدف الاهلي الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية .

ايمن أبو عايد الناقد الرياضي مباراة القمة النادي الأهلي نادي الزمالك أحمد موسى

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