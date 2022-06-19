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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: شيكابالا الأفضل ولو بقدم واحدة.. والشناوي نقطة ضعف الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

أثنى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق على محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد مشاركته في القمة 124 أمام الأهلي.

وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا لو برجل واحدة؛ أحسن من كل اللاعيبه اللي في مركزه".

وأضاف: "شيكابالا بقى ناضج أكتر خلال الفترة الأخيرة، ولاعب قائد حقيقي، ويصنع الفارق"،
وختم حديثه قائلا: "محمد الشناوي من وجهة نظري، نقطة ضعف النادي الأهلي، والخطأ في الهدف الثاني للزمالك، كارثي".

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