شيكابالا يكتسح ترند تويتر بعد تالقة فى مبارة القمة .. شاهد

تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد صناعة هدف وتسجيل آخر في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

ودشن جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ شيكابالا ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.