دنيا سمير غانم تشارك متابعيها بـ صورة لها مع ولداتها ورجاء الجداوي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، صورة لـ ولدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، والفنانة رجاء الجداوى ، وذلك عبر خاصية استورى بموق انستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة “ ربنا يرحمهم يارب ”.

وتشارك دنيا سمير غانم في بطولة فيلم “تسليم أهالى” ومعها هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.