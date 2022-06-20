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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تعلن إرتباطها.. تفاصيل

حورية فرغلي
حورية فرغلي

فاجأت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها بإعلانها ارتباطها، من خلال ردها على أحد المتابعين على السوشيال ميديا.

 

وبدأ الأمر عندما نشرت حورية فرغلي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” وعلق أحد المتابعين قائلاً: “ إنتي مرتبطة؟ لترد عليه قائلة: ”للأسف".

 

 يذكر أن كشفت النجمة حورية فرغلي، عن أن منزلها مسكون بكائنين من العالم الآخر تراهم باستمرار ولكنهم لا يؤذونها، قائلة: "البيت عندي فيه بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم علطول وهما بيهزروا معايا كتير ويفضلوا يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب".

 

ووصفت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أشكال الكائنات التي تسكن منزلها مضيفة: "بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريبا في نفس السن".

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حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي الفيسبوك حورية حبر سري أسما إبراهيم

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