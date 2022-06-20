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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تناقش قانون الضريبة على الدخل.. الأربعاء القادم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها الأسبوع الجارى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش يومى الأربعاء والخميس القادمين قانون الضريبة على الدخل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استأنف عقد الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الاثنين عقد الجلسة العامة.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

ومن المقرر أيضا  مناقشة مشروعات القوانين الآتية غدا الثلاثاء ٢١ يونيو ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

وكذلك  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قانون الضريبة على الدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مجلس النواب

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