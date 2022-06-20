مدبولي: 60 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة فى افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، وحرص مدبولى على تسليط الضوء على المشروعات التى تقوم بها الدولة بالشركات المحلية بالدول الشقيقة، وتحدث عن المبادرات التي تقوم بها الدولة في مصر أهمها حياة كريمة التى يستفيد منها 60 مليون مواطن.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمتلك حاليًا مجموعة كبيرة من المكاتب الاستشارية، و المصانع المتخصصة وشركات المقاولات، التى يمكنها إحداث الفارق فى المشروعات المختلفة فى القطاعات الخدمية و التنموية، بالدول الشقيقة.

وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح فعليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، أن مصر لديها سفراء ينفذون مشروعات عملاقة فى الدول الشقيقة، يأتى منها مشروع سد الرئيس جوليوس نيريرى بتنزانيا، وهذا المشروع يحظى بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم الدولة الشقيقة تنزانيا فى التنمية.

ولفت على أن هناك مشروعات كثيرة تتم بالشركات الحكومية والقطاع الخاص، في أكثر من دول أفريقية و عربية.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يجتمع به نخبة كبيرة من المتخصصين، والمسئولين، والذي سيكون له أهمية في إلقاء الضوء على ما تقوم به الشركات المصرية فى المشروعات بـ جميع الدول.

ولفت إلى أنه يتمنى الحضور بالمؤتمر الغني بمناقشات مفيدة، و اتفاقات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية، لجميع البلاد.

وكرر رئيس الوزراء فى نهاية كلمته:" المكاتب الاستشارية و الشركات المصرية على استعداد تام لتنفيذ أى مشروعات فى الدول الشقيقة، وفى التوقيتات المحددة و بجودة عالمية، وهذا بتوجيهات الرئيس السيسي".



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنفذ حالياً المشروع الأهم فى تاريخها، وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مصرى، ويحدث نقلة نوعية في حياة سكان مصر الريفية، ويواجه الكثير من التحديات الذى سيصبح نموذجا جديداً لإرادة سياسية قررت أن توفر حياة كريمة لشرائح من المجتمع الذي عانى على مر السنين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر ، أن مصر خطت خطوات وقفزات كبيرة للقضاء على العشوائيات في عدة سنوات، كما تمكنت من بناء 15 مدينة جديدة للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية .

افتتاح فعليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى إفتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقي بناة مصر: “أهلا بحضراتكم جميعا فى دورة جديدة من ملتقي بناة مصر، الذى يؤكد عاما بعد أخر أهميته فى طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة فى ربوع دولنا”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بتجديد الثقة فى مصر لرئاسة الإتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، حيث جدد الاتحاد الافريقي خلال الجلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 18 يونيو الثقة فى مصر رئيسا للإتحاد فى دورته الجديدة.



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى إفتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقي بناة مصر: “أهلا بحضراتكم جميعا فى دورة جديدة من ملتقي بناة مصر، الذى يؤكد عاما بعد أخر أهميته فى طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة فى ربوع دولنا”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بتجديد الثقة فى مصر لرئاسة الإتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، حيث جدد الاتحاد الافريقي خلال الجلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 18 يونيو الثقة فى مصر رئيسا للإتحاد فى دورته الجديدة.

مدبولي: مصر خطت خطوات سريعة في القضاء على العشوائيات.. فيديو





قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، إن مصر كما ساندت أشقائها العرب في التحرر في فترات سابقة فهي الآن تخطو معهم نحو تحقيق التنمية في مجال الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر ، أن مصر خطت خطوات وقفزات كبيرة للقضاء على العشوائيات في عدة سنوات، كما تمكنت من بناء 15 مدينة جديدة للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية .

رئيس الوزراء: نتمتع بفائض من الطاقة يؤهلنا للتصدير إلى دول الجوار





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف النقل والطرق يعد الملف الأبرز فى إنجازات هذه الحقبة، وهو ما أهلنا لنكون جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يقف شاهداً على إنجاز المصريين لمشروعات استحقت الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر ، أن المعجزة التى تحدث عنها العالم، هو ما حدث فى قطاع الطاقة، حيث أصبحنا نتمتع بفائض يؤهلها للتصدير إلى دول الجوار.