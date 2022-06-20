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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالمجلس الاعلى للثقافة.. مائدة مستديرة بعنوان الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مائدة مستديرة بعنوان "الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT"، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، وبالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها والمهندس زياد عبد التواب، وتبدأ المائدة  فِِِِي تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش المائدة الموضوعات الأتية:
- تقديم وعرض لتقنية الـ NFT الحديثة وأهم استخداماتها عالميا خاصة في مجال الفنون والعمارة.

- دور الرقمنة في تعزيز الإبداع في مجال الفنون التشكيلية والعمارة وتأثير الفنون الرقمية على هذه الصناعات.

- التحديات التي يشكلها الفن الرقمي وبالأخص في نطاق حقوق الملكية الفكرية والفرص التي تقدمها تقنية الـ NFT في هذا السياق.

- آليات العمل الخاصة بمثل هذه التقنيات وما يتطلبه ذلك من تطوير في السياسات ذات الصلة في مصر لتعظيم الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها مثل هذه التقنيات لا سيما في ظل نمو الاقتصاد الرقمي.

ويدير الحوار المهندسة كرستين عريضة – رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية والفنون التشكيلية والعمارة والتكنولوجيات الرقمية والملكية الفكرية والقوانين الرقمية، تشمل:
المهندس الدكتور هيثم نوار – أستاذ الفنون الرقمية بالجامعة الأمريكية، والمهندس الدمتور عمرو عوض الله – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ZIR AI ونائب مدير المطورين السابق في شركة جوجل، والمهندس الدكتور ماجد زاغو – أستاذ العمارة الرقمية ومدير برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة، ودينا فهمي الروبي – فنانة تشكيلية وإحدى مؤسسي قاعة CLEG للمعارض الفنية، والدكتور محمد حجازي – المستشار القانوني لغرفة تكنولوجيا المعلومات والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوزان العقباوي – رئيس قسم تشريعات حماية البيانات بمكتب معتوق بسيوني حناوي للمحاماة وباحثة في مجال تشريعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.


وتطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي مائدة مستديرة الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT لجنة الفنون التشكيلية والعمارة

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