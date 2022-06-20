الوادي الجديد: 99.8% نسبة حضور الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور جمال حسن ،وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن نسبة حضور الطلاب والطالبات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة بلغت 99,8% فى مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، مؤكداً على أن اللجان الامتحانية لم تشهد أى تجاوزات أو مخالفات، ولم يتم تحرير محاضر غش على مستوى كافة اللجان، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز 10 لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لإستقبال نحو 1789 طالبا وطالبة لآداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021_2022م .



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن اللجان الامتحانية موزعة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بواقع 4 لجان بإدارة الخارجة التعليمية و3 لجان بإدارة الداخلة التعليمية ولجنة واحدة بإدارة الفرافرة التعليمية ولجنة واحدة بإدارة بلاط التعليمية ولجنة واحدة بإدارة باريس التعليمية.

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ولفت مدير التعليم إلى أن الطلاب المتقدمين لآداء الامتحانات هذا العام نحو 1789 طالبا وطالبة، 705 بالمجموعة الأدبية، 988 للمجموعة العلمية ( علوم ) ، 96 للمجموعة العلمية ( رياضة ) معرباً عن خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة .