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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي: سنعمل على تصحيح الأخطاء وودية الجيش مفيدة

صدى البلد

قال أحمد قناوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن الجهاز الفني سيعمل على تكثيف الجوانب الهجومية خلال الفترة المقبلة مع علاج بعض القصور الذي ظهر في مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

ويحل الدراويش ضيفًا على منافسه غزل المحلة يوم 28 يونيو الجاري على ملعب الأخير، في إطار الجولة الـ 23 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأضاف قناوي:  سنخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء من أجل الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين بجانب تجريب أكثر من لاعب في عدة مراكز لتحقيق مزيد من المرونة التكتيكية “.

وبسؤاله عن مباراة المقاولون العرب : ” دخلنا أجواء المباراة بشكل متأخر وفقدنا الاستحواذ في النصف ساعة الأولى لكن بعد نزول عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفي تغير الشكل وأصبحنا الأفضل نسبياً “.

وأتم تصريحاته:  بالتأكيد هناك حالة حزن عقب التعادل لأن الفوز كان سيُحدث معنا الفارق وسيدفعنا للأمام بجدول ترتيب الفريق بجانب تخفيف الضغوط عن اللاعبين.

الدراويش نادي الإسماعيلي غزل المحلة المحلة المقاولون العرب عبد الرحمن الاسماعيلي

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