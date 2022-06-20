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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 ملايين دولار.. واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات عن ممولين لحزب الله

واشنطن تعرض مكافأة
واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات عن ممولين لحزب الله

عرضت الخارجية الأمريكية ، اليوم الإثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيا حزب الله.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستمنح مكافأة بـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عن ممولين لـ"حزب الله"، وهما حسيب حدوان وعلي الشاعر.

ووفقا لشبكة "العربية"، أشارت الخارجية إلى أن حدوان والشاعر يتولان مسؤولية جمع الأموال لحزب الله في الخارج".

وأوضحت أن أن "الشاعر هو مدير مكتب حدوان في الأمانة العامة للحزب، في حين أن الأخير هو مسؤول كبير ضمنه".

وقبل يومين، عرضت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ممول حزب الله اللبناني، محمد جعفر قصير.

وقد أعلن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية "مكافأة من أجل العدالة" للمعلومات عن محمد جعفر قصير الذي يمول حزب الله اللبناني من خلال عمليات التهريب وغيرها، بحسب "إيران انترناشونال".

وقال البيان إنه يتعاون أيضا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتهريب النفط الإيراني، وإرسال الأموال مع الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

وحدد برنامج "مكافأة من أجل العدالة" خدمات الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية سابقًا مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية للحرس الثوري.

وتستند الجائزة إلى برنامج قانوني أقرته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1984 يسمى "مكافأة من أجل العدالة".

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