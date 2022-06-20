رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لحماية العالم من أزمة كبرى بالتعاون مع مصر

نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم "الاثنين"، مقطع فيديو على حسابها بموقع "تويتر"، يرصد جولتها بالشرق الأوسط الأسبوع الماضي، والتي تضمنت زيارة إلى مصر ولقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلقت فون دير لاين على الفيديو قائلة إنها جولتها بالشرق الأوسط جاءت لتعزيز التعاون مع المنطقة، مشيرة إلى أن المفوضية ستعمل معها من أجل زيادة أمن إمدادات الطاقة وتسريع انتقال الطاقة النظيفة، وحماية العالم من أزمة غذاء كبرى.

وفي الفيديو، رحبت لاين بتوقيع مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم وذلك لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.

وأكدت أنها لحظات خاصة واتفاق تاريخي بين الثلاثي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم فرصة لأمن الطاقة والتعاون الإقليمي والتحول إلى الطاقة النظيفة، كما أنها فرصة للتعاون في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن سعادته بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى الأربعاء الماضي: "وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".