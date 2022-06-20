وكالة الفضاء المصرية: اختبار أول قمر صناعي في مركز التجميع مطلع 2023

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تعمل في إطار بناء الأقمار الصناعية وليس صناعتها فقط، إذ أنها تعمل في إطار انظمة فرعية، كل نظام يبنى بمفرده، ثم تأتي مرحلة تجميع الأنظمة الصناعية حتى تكون القمر ويتم البدء في اختياره.

وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية يتم العمل عليه من خلال منحة مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية، بحيث يتم مد المركز بكل الأجهزة اللازمة".

وتابع، ان مصر تولت مسؤولية بناء المبنى وإنشائه، ومنذ أسبوعين أكملت مصر اختبار أول جزء من المركز: "دول كثيرة متقدمة فضائيا ولا تملك مثل هذ المركز، وبخاصة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا".

وأردف: "عدم وجود هذا المركز يجعل صناعة الفضاء يتم تجميع الأقمار الصناعية فيها بأماكن أخرى"، لافتًا إلى أن المركز يشهد تجميع الأنظمة الفرعية على أن يتم التأكد من ان كل جزء يعمل بشكل سليم مع الجزء الآخر وسيكون أول قمر يتم اختباره من بداية العام المقبل وهو قمر للاستشعار عن بُعد وتم إنتاج نموذجه الهندسي.