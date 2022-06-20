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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب تفتح ملف النصب على المواطنين برسائل المحمول

لجنة الإتصالات بمجلس
لجنة الإتصالات بمجلس النواب

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين عبر المحمول باسم بنوك مصرية.

وقال النائب أحمد مهني إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكال مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو الواتس اب .

وأشار النائب أحمد مهني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إلى أن كثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية وبدون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.

ولفت إلى أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتي تصل إلى العملاء والمواطنين مثل "تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتا، نرجو الاتصال بنا".

وقال إن هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خداع المواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هؤلاء النصابين .

وتساءل مقدم طلب الإحاطة: أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور.

وطالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية ، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها .

وحذر  النائب أحمد بدوى  رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الرسائل المجهولة.

وقال إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين ،مستغلين حالتهم الاقتصادية ،ضاربا مثال برسالة وصلت لبعض المواطنين :تم اختيار رقمك لاستلام 3 الأف جنيه كاش للعمالة غير المنتظمة .

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النصب المحمول بنوك مصرية جهاز حماية المستهلك

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