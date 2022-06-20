عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع الونش

الونش
الونش

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق،  على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 
وأشاد فيريرا خلال الجلسة بأداء الونش في مباراة أمس أمام الأهلي والمجهود الكبير الذي بذله ، وطالبه بالمزيد في الفترة المقبلة.
و منح فيريرا التعليمات والنصائح الفنية للاعب، استعدادا للمرحلة المقبلة في مشوار الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.
وكان الزمالك تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في المباراة  التي  أقيمت  باستاد السلام والمؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري  ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

رفضته في البداية.. حكاية مشهد تسبب في مشاكل لـ داليا إبراهيم

دراسة: الجري لمسافات طويلة يعرض الرجال لأزمات القلب

أول الأفواج الجمعة القادمة.. إرشادات مهمة من مصر للطيران لحجاج بيت الله

بايدن: من المرجح جدا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

كارثة مجتمعية..عزة مصطفى عن حادث طالبة المنصورة: نهتم بتصوير الواقعة والترند فقط

العشر الأوائل من ذي الحجة 2022 .. فضلها وأحب الأعمال فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ