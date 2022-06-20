فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع الونش

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأشاد فيريرا خلال الجلسة بأداء الونش في مباراة أمس أمام الأهلي والمجهود الكبير الذي بذله ، وطالبه بالمزيد في الفترة المقبلة.

و منح فيريرا التعليمات والنصائح الفنية للاعب، استعدادا للمرحلة المقبلة في مشوار الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام والمؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.