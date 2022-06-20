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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا: تقدم في محادثات الانضمام إلى الناتو مع تركيا

الناتو
الناتو

قال مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين فنلندا وتركيا بشأن الانضمام إلي حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وعقدت المحادثات في مبنى سكرتارية الناتو، وترأس الوفد الفنلندي المستشار الرئاسي للسياسة الخارجية والأمنية بتري هاكارينن.

وقال هاكارينين: “استغرقت المناقشات قرابة خمس ساعات. وتم إحراز تقدم واضح بشأن بعض القضايا، فيما لا يزال الطريق طويلاً أمام البعض الآخر للوصول إلى توافق في الآراء. وستجرى المناقشات حول ما تم تحقيقه في كل عاصمة. والهدف العام هو مواصلة المناقشة في أقرب وقت ممكن”.

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وفي 18 مايو، سلمت فنلندا والسويد إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج طلباتهما للانضمام إلى الحلف. 

ومنعت تركيا بدء عملية النظر فيها.

تركيا فنلندا الناتو حلف شمال الأطلسي

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