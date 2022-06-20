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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء ،حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

هذا وقد اطلعت " المحافظ " على الموقف الخاص بإجراءات التصالح ونسب الإنجاز بهذا الملف ، حيث شهد الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية لكافة الخطوات الخاصة بتلك المنظومة وكذلك ما حققته اللجان الفنية فى هذا الخصوص .

وفى هذا السياق، ،بحثت " الدكتورة منال عوض " آليات تذليل المعوقات التى تواجه تلك المنظومة خاصة إجراءات الفحص والمعاينة لإصدار نموذج ١٠ والانتهاء من كافة إجراءات التصالح ،كما تابعت أيضًا الإجراءات المتخذة بخصوص أعمال المطابقات لإصدار تراخيص البناء.

فيما وقد وجهت " المحافظ " بدفع عجلة العمل بذلك الملف و استيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة ،مؤكدة على التنفيذ وفقا للأساليب المحددة والتيسير على المواطنين.

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