شاهد| لحظة وصول ولي عهد السعودية إلى القاهرة

عرضت قناة إكسترا نيوز، اللحظات الأولى لوصول ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى مطار القاهرة.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفًا عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين».

وذكر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.