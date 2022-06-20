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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تمهيدا لافتتاحه..

بدء التشغيل التجريبي لـ مستشفى العاشر من رمضان السبت المقبل

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق اليوم، الإثنين، بدء التشغيل التجريبى لمستشفى العاشر من رمضان الجامعى يوم السبت القادم الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢ ، لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمستسفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى؛ تمهيداً للافتتاح الرسمى، وذلك خلال زيارة تفقدية للمستشفى للإطمئنان على كافة الإستعدادات اللازمة للتشغيل التجريبي للمستشفي.

رافق رئيس الجامعة  خلال الزيارة الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات و الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية و الدكتور منال التهامى رئيس قسم الأشعة و الدكتور أمل زيدان رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية و الدكتور ياسر السيد أستاذ الرمد والعميد أحمد يحيى رئيس القطاع الصحى بالشركة الوطنية للمقاولات.

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جدير بالذكر أن مستشفى العاشر من رمضان يعد من المشروعات القومية التى بلغت تكلفة إنشاؤه وفرشه ما يقرب من مليار جنيه تكفلة الدولة المصرية،  وذلك ضمن المشروعات القومية للجمهورية الجديدة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل والغير مسبوق من الدولة للمشروعات الصحية بمصر.

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