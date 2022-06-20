إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة لمريض بمستشفي الزقازيق العام

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر ٦٣ عام.

حيث كان يعاني المريض من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مع تدهور في وظائف القلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح "ذات المستوي الثالث" لتغيير الصمام بصمام قلب صناعي، وتمت العملية بنجاح بفضل الله، والمريض بحاله مستقرة، ويتلقي الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة لجراحات القلب المفتوح بالمستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور محمد نور الدين مدير المستشفي، وجميع الأطباء، والطاقم الطبي المعاون المشارك في هذا العمل لخدمة المرضي بمحافظة الشرقيه.