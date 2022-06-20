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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على اتفاقيتين بين مصر والولايات المتحدة لدعم التعليم العالي والتكنولوجي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة ،د. ماجدة بكري وكيل اللجنة ، في اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2022 بشأن  الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

كما وافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل السادس  لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وتأتي الاتفاقية لدعم لمجالات التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة في درجات الماجستير، والدكتوراه، كذلك البرامج التدريبية، وذلك في النواحي الفنية والأكاديمية والتكنولوجية، وإنشاء مراكز للتميز في قطاعات مثل الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.

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