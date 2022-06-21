الكرملين: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة بشأن أوكرانيا سوف تطول.

فيما ألقت روسيا، أمس الإثنين، باللوم على الموقف “المدمر” للغرب في ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، “فيما يتعلق باحتمال حدوث مجاعة، يميل المزيد والمزيد من الخبراء نحو سيناريو متشائم ... وهذا خطأ الأنظمة الغربية التي تعمل كمحرضين وتتخذ موقفا مدمرا”.

وأضافت زاخاروفا: "في الواقع، اتضح العكس تمامًا، كمية الحبوب في السوق أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة، كما أن حجم التجارة آخذ في الازدياد".