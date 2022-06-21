نبيلة عبيد: كنت بعلن في عيد ميلادي عن فيلمي الجديد بتورتة كبيرة

كشفت الفنانة نبيلة عبيد كيفية تروجها لأعمالها الفنية قديما عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة لإحدى حفلات عيد ميلادها، وعلقت قائلة: من المعروف إن في حفل عيد ميلادي، دايما كنت بعلن فيه من خلال تورتة كبيرة، عن اسم الفيلم اللي هقدمه في العام الجديد، وعدسات مصورين الصحافة كانت بتهتم جدًا بتصويري مع نجوم الفيلم الجديد كخبر فني مهم، والحفلة دي كان فيلم (أيام في الحلال)، موضع اهتمام، وفعلًا كان النجاح حليفه جماهيريًا، وعلى مستوى الصحافة والنقاد عند عرضة.



وأضافت نبيلة عبيد : «في الصورة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس والمخرج حسين كمال ومحمود يس ورجاء الجداوي ومصطفى فهمي والتورتة، مساكم بطعم الذكريات الجميلة».

و كانت قد كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، سر اختيارها للإذاعة المصرية لتقديم برنامج تكشف من خلاله تفاصيل مشوارها الفني .

وأوضحت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أنا من الشخصيات التي تقدر الإذاعة ، وأري ان مازال لها جمهور ضخم يستمع اليها ، لذا فقد فضلت الراديو في الوقت الراهن .

وتابعت نبيلة عبيد قائلة : اختيارى للإذاعة المصرية المملوكة للدولة لكي أطل منها على الجمهور كان لإيماني الشديد بانها صوت الأمة ، فقد تربينا عليها جمعياً .

وأضافت : أما فيما يخص الماديات فطيلة مشواري الفني لا أنظر لها في المقام الأول ، فالاهم بالنسبة لي هو الاتقان ، وهو ما أجده في الإذاعة المصرية ، ولدي ثقة في المخرج محمد ترك".