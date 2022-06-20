نبيلة عبيد: اخترت الإذاعة المصرية لسرد تفاصيل مشواري الفني لأنها صوت الأمة

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، سراختيارها للإذاعة المصرية لتقديم برنامج تكشف من خلاله تفاصيل مشوارها الفني .

وأوضحت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أنا من الشخصيات التي تقدر الإذاعة ، وأري ان مازال لها جمهور ضخم يستمع اليها ، لذا فقد فضلت الراديو في الوقت الراهن .

وتابعت نبيلة عبيد قائلة : اختيارى للإذاعة المصرية المملوكة للدولة لكي أطل منها على الجمهور كان لإيماني الشديد بانها صوت الأمة ، فقد تربينا عليها جمعياً .

وأضافت : أما فيما يخص الماديات فطيلة مشواري الفني لا أنظر لها في المقام الأول ، فالاهم بالنسبة لي هو الاتقان ، وهو ما أجده في الإذاعة المصرية ، ولدي ثقة في المخرج محمد ترك".

تفاصيل الحلقة الأولي :

وكانت كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، عن تفاصيل الحلقة الأولي من برنامجها الإذاعي الجديد “ مع نبيلة ”والذى من المقرر بثه عبر الإذاعة المصرية .

وقالت نبيلة عبيد ، فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : الحلقة الاولي من برنامج “مع نبيلة ” سيتم إهداؤها للفنان الراحل سمير صبري .

وتابعت نبيلة عبيد قائلة: قررنا اهداء الحلقة الاولي من البرنامج الى صديقي العزيز الفنان سمير صبري ، وسوف أتحدث عنه وعن الذكريات التي جمعتني به .

وأضافت نبيلة عبيد: سمير صبري كان شخص صبور وتحمل المرض، وقد كان يحرص على تسجيل حلقات برنامجه الإذاعي رغم تعبه .