عاجل
النبراوي يلتقي وفد من نقابة التطبيقيين لمناقشة محاور قضايا الحوار الوطني نشرة الفن| نبيلة عبيد تكشف تفاصيل برنامجها الجديد.. موقف محرج لـ نانسي عجرم.. ومنى أش أش في غرفة العمليات نشرة المرأة.. نصائح هاني الناظر للحفاظ على الصحة.. الآثار الجانبية لشرب الماء المثلج أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم الاثنين.. هاني الناظر: من يشعر بأي مرض أثناء الحج عليه التوجه لأقرب عيادة خلال اجتماعه بمجلس المحافظين.. رئيس الوزراء يحدد ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري.. مدبولي: توجيه رئاسي بتطوير أسواق الماشية وتوفير جميع الخدمات لطلاب الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد: اخترت الإذاعة المصرية لسرد تفاصيل مشواري الفني لأنها صوت الأمة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، سراختيارها للإذاعة المصرية لتقديم برنامج تكشف من خلاله تفاصيل مشوارها الفني .

وأوضحت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أنا من الشخصيات التي تقدر الإذاعة ، وأري ان مازال لها  جمهور ضخم يستمع اليها ، لذا فقد فضلت الراديو في الوقت الراهن .

وتابعت نبيلة عبيد قائلة : اختيارى للإذاعة المصرية المملوكة للدولة لكي أطل منها على الجمهور  كان  لإيماني الشديد بانها صوت الأمة ، فقد تربينا عليها جمعياً .

وأضافت : أما فيما يخص الماديات فطيلة مشواري الفني لا أنظر لها في المقام الأول ، فالاهم بالنسبة لي هو الاتقان ، وهو ما أجده في الإذاعة المصرية ، ولدي ثقة في المخرج محمد ترك".

إهداء لروح سمير صبري.. نبيلة عبيد تكشف عن مفاجأة أولى حلقات برنامجها الجديد

نبيلة عبيد تبدأ تسجيل أولي حلقات برنامجها الإذاعي لتوثيق رحلتها الفنية

تفاصيل الحلقة الأولي :

وكانت كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، عن تفاصيل الحلقة الأولي من برنامجها الإذاعي الجديد “ مع نبيلة ”والذى من المقرر بثه عبر الإذاعة المصرية . 

وقالت نبيلة عبيد ، فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : الحلقة الاولي من برنامج “مع نبيلة ” سيتم إهداؤها للفنان الراحل سمير صبري . 

وتابعت نبيلة عبيد قائلة: قررنا اهداء الحلقة الاولي من البرنامج الى صديقي العزيز الفنان سمير صبري ، وسوف  أتحدث عنه وعن الذكريات التي جمعتني به .

وأضافت نبيلة عبيد: سمير صبري كان شخص صبور وتحمل المرض، وقد كان يحرص على تسجيل حلقات برنامجه الإذاعي رغم تعبه .

نبيلة عبيد الإذاعة الفنانة نبيلة عبيد الاذاعة المصرية سمير صبري الفنان سمير صبرى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

تليجرام يتخطى 700 مليون مستخدم نشط شهريا ويشهد نموا هائلا

أوكرانيا تعين سفيرًا جديدًا لها في مصر

أخبار البرلمان.. ضوابط إعادة تعيين موظفي الحكومة بعد المعاش المبكر..عقوبات مشددة تواجه مستريحة القليوبية

إعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة..مدبولي : تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص

بعد نجاحه بدمياط.. مدبولي يُكلف بتعميم تجربة مشروع المدينة الآمنة بالمحافظات

من 4 محافظات.. 4 طلاب وراء تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ