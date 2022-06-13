يوثق رحلتها الفنية.. نبيلة عبيد تكشف كواليس برنامجها الإذاعي الجديد

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، عن تفاصيل خطوتها في توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، قائلة : “البرنامج اسمه مع نبيلة هيكون متناول بدايتي منذ صغري وأنا في المدرسة ومحبتي للسينما ورحلة ترددي على السينما منذ نعومة أظفاري لانها كانت هواية من مرحلة الطفولة ومافيش حاجة شغلتني منذ طفولتي عن هدفي وهو إزاي أبقى ممثلة ؟”.



تابعت نبيلة عبيد، خلال مداخلة، عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"، :كنت دايما بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاي وصلوا لكده وكنت بفكر دائماً في الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستي وحرصت على الاتجاهين سوياً".



أكملت : "ظللت بهذا الشغف حتى إلتقيت المخرج عاطف سالم بالاضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمي رفلة وشركات التوزيع زي دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري "

تابعت : سأتناول رحلتي وما لايعرفه عن الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي ".



وواصلت: "هحكي عن كل الناس الي وقفوا معايا في كل أعمالي زي رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة".



وحول أسباب اختيارها للإذاعة قالت: “الفكرة منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الان لكن الان أنا هحكي بيطبيعتي وبأريحية شديدة”.