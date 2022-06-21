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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحدد مصير انضمام أوكرانيا لعضويته خلال الأسبوع الجاري

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

يبحث الاتحاد الأوروبي، الاسبوع الجاري، إمكانية منح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح في الاتحاد.

فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، إنه يعتقد أنه من المرجح جدا أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال "بايدن"، ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه من المرجح جدا أن يحدث هذا".

ويفكر الاتحاد الأوروبي في منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة ويوضح أن العضوية الكاملة ممكنة فقط على المدى الطويل.

إلي ذلك، قال بايدن إنه من غير المحتمل أن يزور أوكرانيا عندما يسافر إلى أوروبا في نهاية هذا الأسبوع.

الرئيس الأمريكي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي جو بايدن العضوية الكاملة

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