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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بنما يعلن إصابته باضطراب نادر في الدم

رئيس بنما
رئيس بنما

أعلن رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو، أمس الاثنين، عن إصابته باضطراب نادر في الدم، يعرف باسم متلازمة خلل التنسج النقوي.

وقال كورتيزو في بيان إن حالته “متوسطة الخطورة“، وإنه “بخير ويتمتع بمعنويات جيدة“، كما سيواصل واجباته اليومية كرئيس.

وأضاف أنه تلقى التشخيص في 16 من يونيو الجاري بعد أن أظهر فحص روتيني للدم في مايو أيار انخفاضا في مستوى الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء، وبعد ذلك أوصى الأطباء بأخذ عينة من نخاع العظام.

وأكد على سعيه للحصول على رأي ثان من مختصين في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الجمعية الوطنية في بنما في الأول من يوليو المقبل.

وعلى الرغم من التشخيص، قال كورتيزو البالغ من العمر 69 عاما إن أطباءه اعتبروه في “حالة ممتازة بشكل عام”.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسرطان، تعتبر متلازمة خلل التنسج النقوي نوعا من الأورام السرطانية التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية في نخاع العظام.

تكساس السرطان مستوى الهيموجلوبين رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو اضطراب نادر في الدم متلازمة خلل التنسج النقوي

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