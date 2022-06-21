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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أبو العينين: زيارة بن سلمان تدشن عهدا جديدا من الشراكة.. وتفتح أبواب الخير للتكامل بين مصر والسعودية

صدى البلد

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، زيارة الأمير محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي - إلى مصر، مؤكدًا أنها جاءت فى توقيت غاية في الأهمية مع ما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة جراء الحرب الأوكرانية، وتحديات طالت الجميع في ظل سياسات جديدة تتشكل فى عالمنا، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا عربيًا للحد من التأثيرات الاقتصادية على منطقتنا، وتوحيد الرؤى حول موقف عربي موحد جراء ما يشهده عالمنا، خاصة وأن الزيارة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي السعودية.

وأكد “أبو العينين”، عبر صفحته الرسمية، أن مصر والسعودية هما جناحَا أمتنا العربية.. وقوة العلاقات بين البلدين طوال تاريخهما ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، فالمملكة كانت دائمًا مساندة وداعمة لاستقرار الدولة المصرية ودعم مواقفها.. والرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن الأمن القومي السعودي والخليجي جزء من الأمن القومي المصري.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستدشن عهدًا جديدًا من الشراكة السياسية والاقتصادية بين أكبر قوتين في المنطقة العربية.. وستفتح «أبواب الخير» للتكامل بين البلدين الشقيقين في مجالات أوسع ستشمل الاستثمار والطاقة المتجددة والتبادل التجاري والربط الكهربائي والغاز والنفط، فالمملكة أكبر شريك تجاري لمصر فى الشرق الأوسط.

وقال النائب "أشيد بالشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي وصلت إليها العلاقات بين المملكة ومصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد .. والتي شهدت طفرات في جميع المجالات كللت اليوم بتوقيع 14 اتفاقية بين شركات مصرية وسعودية. ومنح الحكومة المصرية الرخصة الذهبية للشركات السعودية التي تؤسس لمشروعات اقتصادية".

أبو العينين وكيل مجلس النواب زيارة بن سلمان مصر والسعودية ولي العهد السعودي

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