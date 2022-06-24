النفط يتحرك في نطاق ضيق بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب وضبابية الإمداد

تحركت أسعار النفط ، في نطاق ضيق بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1% إلى 110 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً، أو 0.2% إلى 104.46 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار نحو 1.5% في الجلسة السابقة.

وقالت مصادر إن أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس آب على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط والتضخم مع اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة السعودية.

وفي اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو حزيران، اتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو تموز، أو 0.7% من الطلب العالمي، وبنفس المقدار في أغسطس، ارتفاعاً من زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى 3 أشهر حتى سبتمبر .

ولكن المجموعة تجد صعوبة في تحقيق أهداف الزيادة الشهرية بسبب إحجام دول أعضاء في أوبك عن الاستثمار في حقول النفط بالإضافة إلى نقص الإنتاج الروسي في الآونة الأخيرة.