نشرة المرأة و الصحة.. توقعات الأبراج الجمعة 24 يونيو.. الغدة الدرقية مرض العصر

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها فيما يلي:

يهتم الكثير من الاشخاص بتوقعات الابراج ونرصد ماتقوله الابراج اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 علي الصعيد المالي والعاطفي الصحي

تظهر مشاكل الغدة الدرقية بشكل شائع عند النساء عند مقارنتها بالرجال، وهناك أدلة كافية متاحة تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الغدة الدرقية من الرجال.

إذا كنت من متابعي توقعات الأبراج يمكن أن تتعرف علي حظك اليوم إذا كنت من مواليد برج العذراء .

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر) يمكن أن يكون اليوم يومًا حيث يمكنك توقع أشياء معتدلة إلى سيئة على مختلف جبهات حياتك.

يوم عاطفي سعيد .. توقعات برج الجدي الجمعة 24 يونيو 2022

إذا كنت من مواليد برج الجدي تعرف علي توقعات الابراج ليوم 24 يونيو



عزيزي الجدي ، يشير حظك اليوم 24 يونيو 2022 إلى أن حياتك العاطفية تبدو جيدة اليوم ، وهناك فرص كبيرة لن تتمكن من القيام بهذه الرحلة التي كنت تخطط لها حيث تبدو جبهة السفر سيئة اليوم.

يظهر التهاب المفاصل بشكل شائع عند النساء عند مقارنته بالرجال وكذلك عند المصابين بالسمنة. يمكن أن تؤذي الظروف المناخية الباردة مفاصلك. لذلك ، إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، فعليك أن تكون أكثر يقظة.