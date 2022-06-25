متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022 ؟.. الإفتاء تحدد موعد الصيام الأربعاء

متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ ؟ ومتى نصومها ؟، لعله أهم ما يبحث عنه المسلمون بهذا الوقت من العام، حيث يجمع شهر ذي القعدة الهجري ما تبقى من أيامه استعدادًا للرحيل، فيما أن شهر ذي الحجة بات على الأبواب محملاً بالنفحات والرحمات والعيد، وحيث إن السؤال عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ يعني متى بدء صيام العشر من ذي الحجة 2022م، وكذلك موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 ، الذي تكثر فيه الخيرات، وتذبح فيه الأضحيات، فيأكل الفقراء، وحيث إن العد التنازلي بدأ بالتسارع كثيرًا، فجعل البحث عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ في مصر واسع النطاق، من قبل أولئك الذين يعلقون آمال وأمنيات عدة بالأفراح عليها، وقد يبحث آخرون عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ لمعرفة وقفة عيد الأضحى 2022 أو ما تعرف وقفة عرفات ، وتكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، حيث استجابة الدعاء وتحقق المستحيلات والرجاء في أن يرفع الله تعالى عنا الغمة بهذه الأيام المباركة.

متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ ، من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية ، هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء القادم 29 يونيو لعام 2022م، لتحسم متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30 يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وبناء عليه تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو يوم عشرة من ذي الحجة 2022 أي أول أيام عيد الأضحى 2022 م.

متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ ، ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ وكذلك متى عيد الأضحى 2022 في مصر ، فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء القادم 29 يونيو لعام 2022م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

عشر من ذي الحجة ٢٠٢٢

عشر من ذي الحجة ٢٠٢٢ ، لعل بدايتها فلكيًا تخالف الرؤية الشرعية، وكذلك البحث عنها بالإنترنت والتقويم بالموبايل ونتيجة الحائط ربما يكون خطأ، وغير صحيح، وذلك لأنه مخالف لما أعلنته دار الإفتاء منذ الأيام البيض في شهر ذي القعدة وهي أيام (13 و14 و15 من الشهر الهجري)، حيث كان قد أثار موعد الأيام البيض في شهر ذي القعدة 1443 هجرية، جدلاً كبيرًا بين الناس، بسبب عدم موافقة ما أعلنته دار الإفتاء للتقويم المدون في نتائج الحائط والإنترنت، والتي تؤكد أن الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة أربعين هجريًّا وأول أيام الأشهر الحرم الثلاثة المتتالية، وهو ما يخالف الحساب الفلكي.

عشر من ذي الحجة ٢٠٢٢ ، بناء على ذلك يكون التقويم الهجري المدون في نتائج الحائط عن شهر ذي القعدة غير صحيح، ونستمر على ذلك حتى نهاية شهر ذي القعدة وإلى أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام شهر ذي الحجة، ونراقب هل ستوافق نتائج الحائط نتيجة رؤية دار الإفتاء أم يستمر ذلك حتى نهاية العام!، وجاء موعد الأيام البيض في شهر ذي القعدة بحسب الإفتاء، كالآتي:

الإثنين ١٣ ذي القعدة الموافق ١٣-٦-٢٠٢١م

االثلاثاء ١٤ ذي القعدة الموافق ١٤-٦-٢٠٢١م

الأربعاء ١٥ ذي القعدة الموافق ١٥-٦-٢٠٢١م.

متى عيد الأضحى 2022

متى عيد الأضحى 2022 أو موعد عيد الأضحى 2022 ، فإنه يتحدد بحسب استطلاع دار الإفتاء المصرية ، للتحقق مما إذا كان تاريخه بالإنترنت والتقويم بالموبايل ونتيجة الحائط فقد يكون صحيحًا في حال خالفت الإفتاء الحساب الفلكي وثبت أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط وليس ثلاثين كما أقر الحساب الفلكي، فحينئذ يكون عشرة ذي الحجة 2022 وأول أيام عيد الأضحى 2022 يوم السبت الموافق 9 يوليو ، ويمتد العيد حتى مساء الثلاثاء 12 يوليو كما جاء بالإنترنت والتقويم بنتيجة الحائط، وهو ما تحسمه دار الإفتاء باستطلاع هلال ذي الحجة مغرب الأربعاء بعد القادم الموافق 29 ذي القعدة و29 يونيو لتعلن أول أيام ذي الحجة الخميس 30 يونيو أو الجمعة 1 يوليو، ومن ثم يتحدد متى عيد الأضحى 2022 .

تاريخ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

تاريخ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

تاريخ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ ؟، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأربعاء (29 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتحدد تاريخ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ بناء على بدء شهر ذي الحجة 1443هـ، والذي يكون يوم الخميس (30 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وبالتالي يكون تاريخ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ السبت الموافق 10 من ذي الحجة 1443هـ، و 9 يوليو 2022م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى الثلاثاء 13 من ذي الحجة 1443هـ، و 12 يوليو 2022م.

متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة ٢٠٢٢

متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ ، من المقرر أن تحدده دار الإفتاء المصرية من خلال استطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و29 من يونيه لعام 2022 ميلاديًا، وبناء عليه يتم تحديد متى يبدأ صيام عشر ذي الحجة ٢٠٢٢ وما إذا كان يوم الخميس هو المتمم لشهر ذي القعدة أم أنه أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، فإذا تبين أن شهر ذي القعدة ثلاون يومًا فإنه من المقرر أن يكون الجمعة الموافق الأول من يوليو 2022 هو غرة ذي الحجة وبالتالي موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .

إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر ، تبدأ من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق السبت 9 يوليو 2022، وحتى يوم الأربعاء رابع أيام العيد الموافق 13 يوليو 2022، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الجمعة وحتى الأربعاء.

أعمال عشر من ذي الحجة 2022

أعمال عشر من ذي الحجة 2022

أعمال عشر من ذي الحجة 2022 ، هناك عباداتٌ مُستحَبّةٌ في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة يجدر بالمسلم استغلال الأيّام العَشر من ذي الحِجّة بالعديد من العبادات، والأعمال الصالحة، يُذكَر منها: أداء شعائر الحَجّ والعُمرة، وذلك أفضل ما يُؤدّى من العبادات في ذي الحِجّة؛ إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).

أعمال عشر من ذي الحجة 2022 ، الصيام، ويُخَصّ منه صيام يوم عرفة، وقد ورد في فَضْل صيامه قَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ). التكبير، والتحميد، والتهليل، والذِّكر؛ فهي الأيّام المعلومات التي ورد الحضّ فيها على ذلك. التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي.

أعمال عشر من ذي الحجة 2022 ، التقرُّب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر. الأُضحية؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ ثبت أنّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا). الحرص على أداء صلاة العيد. أداء مختلف الأعمال الصالحة؛ من الصدقات، وقراءة القرآن، وإكرام الضيف، وصِلَة الرَّحِم، وحِفظ اللسان، وبِرّ الوالدين، والدعاء لهما، والحرص على صلاة السُّنَن الرواتب، وإدخال السرور على قلوب الآخرين، وغير ذلك من صالح الأعمال.

يوم عرفة 2022

يوم عرفة 2022 وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا ، فمن المقرر له فلكيًا أن يكون يوم الجمعة 8 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي السبت 9 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، ويسمى يوم عرفة 2022 بوقفة عيد الأضحى المبارك ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سمي يوم عرفة 2022 بوقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وقفة عرفات

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات.

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام. صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.

عيد الأضحى المبارك

يُعرَّف عيد الأضحى المبارك بأنّه: العيد الذي يحتفلُ به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات، وفي عيد الأضحى المبارك تُقام أَعظم وأكبر فريضةٍ وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام عيد الأضحى المبارك

عدد أيام عيد الأضحى المبارك ، فقد حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

سنن عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:

1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.

2- التكبير المُقيَّد: وهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ هذا النوع من التكبير منذ فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى آخر أيّام التشريق؛ وهو اليوم الرابع من أيام العيد.



