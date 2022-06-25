إنذارات مسجلة قبل التنفيذ.. إزالة العوامات السكنية على النيل بالقاهرة والجيزة

كشف المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري، حقيقة قرار إزالة العوامات السكنية على النيل، قائلا: إننا الأن فى مرحلة إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل بصفة عامة، خاصة منطقة القاهرة والجيزة، نظرا لأنها تمثل ثقل سياحي.

وأضاف “انور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن جميع جهات الدولة تعمل بشكل لجان مجتمعة من أجل الوصول لأقصي درجات القيمة العالية التي تريد الوصول لها، موضحا أنه كان هناك فى مصر عشوائية وهناك من عارضوا الأمر، ولكن عندما بدأ التطوير تغير رأيهم.

وتابع أن الأمر نفسه فى موضوع العوامات السكنية، لافتا إلى أنه تم صدور قرار أنه لا يجب ترك شئ يطلق عليه عائمات سكنية على النيل، ومنذ عام 2020 وحتي الان تم إعطاء فرصة للمواطنين المتواجدين بها التحرك، وتم إرسال إنذارات مسجلة بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه يتم إزالة العائمات السكنية، حيث أنها تعد عائمات متهالكة، متابعا أن هناك فرق بين تلك العائمات وبين العائمات التاريخية التي سيتم الحفاظ عليها لأن لها ثقل تاريخي وأثري، وسيتم إزالة 32 عائمة سكنية.