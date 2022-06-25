تداول 6255 طن بضائع و245 شاحنة بموانئ الهيئة العامة للبحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6255 طن بضائع عامة متنوعة و 245 شاحنة و 57 سيارة ملاكي.

وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3741 طن بضائع عامة ومتنوعة، و161 شاحنة، و14 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2514 طن بضائع عامة ومتنوعة، و84 شاحنة ، و43 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل وعلى متنها 19 شاحنة بحمولة 1631 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي، و السفينة عمان باجمالي 26 شاحنة بحمولة 615 طن بضائع عامة ومتنوعة و 19 ملاكي والعبارة القاهرة فارغة للسيارات.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة عمان وعلى متنها 37 شاحنة بحمولة 798 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكي، والسفينة الحرية باجمالي 83 شاحنة بحمولة 2119 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 ملاكي والعبارة القاهرة فارغة متجهة الي ميناء ضبا السعودي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء، وعلى متنها 21 شاحنة بحمولة 267 طن بضائع عامة و 18 شاحنة فارغة و 16 سيارة ملاكي وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 41 شاحنة بحمولة 824 طن بضائع عامة و 5 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة ندي متجهة الي جدة فارغة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3821 راكب بموانئها.