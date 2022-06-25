المنيا: إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية وغيرها من الجهات المعنية، لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع عدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة لإزالة التعديات ، حيث تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قرية برطباط ، وقرية شم البحرية، بالإضافة لإيقاف أعمال مخالفة بناء بالمدينة بقرية برطباط عبارة عن شروع في صب الأعمدة الخرسانية للدور التاسع علوي بمنطقة بحري المدينة بدون الحصول على ترخيص، حيث تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 6 حالات مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية، منها إزالة 4 حالات تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بحى جنوب وغرب المدينة، بالإضافة لإزالة حالتي تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بحى جنوب المدينة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حالة تعد بقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، بالإضافة لإيقاف أعمال شدة خشبية مخالفة بالدور الأول العلوي بجبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية ببني خالد.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض أبوخمسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ المنيا يتابع تنفيذ خطة رصف الشوارع الرئيسية والأحياء