دلتا النيل | وزير الزراعة يبحث سبل تنفيذ المشروع المصري الألماني ..صور

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم د مها خلاف ،مدير المشروع المصري الألماني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـــ GIZ والوفد المرافق لها وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصري الألماني "دلتا النيل لإدارة المياه" خلال الفترة القادمة والممول بمنحه من الوكالة بمبلغ 6 مليون يورو، وذلك لاستخدامه في ترشيد مياه الري وتحسين خدمات الارشاد الزراعي، من خلال انشاء عدد 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي لنظم الري الحديث الموفرة للمياه والتي سيتم تشغيلها بوحدات ضخ تعمل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك بعدد من المحافظات فى منطقة الدلتا.



وشدد القصير خلال اللقاء " على ضرورة الاستفادة القصوى من منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الــــ ـGIZ بشكل يضمن معرفة كميات مياه الرى التى سيتم توفيرها ومقارنتها بالكميات المستخدمة قبل التطوير .



كما وجه وزير الزراعة بضرورة قيام وحدة تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع الوكالة الالمانية في عرض خطة عمل تنفيذية خلال شهرين للاتفاق على الأنشطة النهائية والتي سيتم تنفيذها خلال فترة عمل المشروع.

‏وفي نهاية اللقاء شهد وزير الزراعة ‏التوقيع على العقد التنفيذي الخاص بتنفيذ المشروع المصري الألماني "دلتا النيل لإدارة المياه" ، حيث قام بالتوقيع كل من د حسن شمس، مدير وحدة مشروعات تحديث الرى الحقلى ممثلا لوزارة الزراعة والسيد/ توبياس جيرلاخ، مدير قطاع البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الحضارية ممثلا للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـــ GIZ

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على للعلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية وممثل من وزارة التعاون الدولي وعن الجانب الألماني حضر يوهان هايمنس، مسئول قطاع الزراعة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـــــ GIZ .

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