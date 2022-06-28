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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. فيريرا يرفض ضم رمضان صبحي .. العثور على 42 جثة لمهاجرين في أمريكا .. آخر ظهور للإعلامية الراحلة شيماء جمال قبل وفاتها .. موعد عيد الأضحى 2022

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

 

شبانة: فيريرا يتحفظ على مستوى رمضان صبحي ويرفض انضمامه للزمالك
كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل هامة ومفاجأة كبيرة في مستقبل رمضان صبحي وانضمامه إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

 

تفاصيل العثور على جثث 42 مهاجرا داخل شاحنة في تكساس الأمريكية

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث العثور على جثث أكثر من 40 شخص في ولاية تكساس الأمريكية.

 

شبانة: بدر بانون يضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل إلى قطر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بدأ الضغط علي إدارة الكرة للموافقة علي رحيله بعد تلقيه عرضاَ جدياً من قطر القطري في الميركاتو الصيفي الحالي

 

شبانة: الخطيب يطالب سواريز بعدم الحديث الدائم للإعلام البرتغالي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو الأهلي، طلبوا من البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول قبل توليه المهمة الفنية خلفاً لرحيل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق


شيماء جمال توجه رسالة غامضة لـ متابعيها في آخر ظهور لها قبل وفاتها| فيديو

وجهت  الاعلامية شيماء جمال ، رسالة غامضة لـ متابعيها قبل مقتلها على يد زوجها ، حيث نشرت فيديو لها مع كلبها عبر صفحتها بموقع فيسبوك .

 

الشباب والرياضة عن سبب عدم تكريم علي زين: معلوماتنا إنه كان رايح الجزائر.. فيديو

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة فخورة بالإنجاز الذي حققه اللاعب علي زين، مع فريقه برشلونة الإسباني، بتحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي لكرة اليد.


هاني حتحوت: الزمالك قرر بدء إجراءات سحب الثقة من اتحاد الكرة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر البدء في إجراءات سحب الثقة من اتحاد الكرة المصري.

 

متى العيد الكبير 2022؟.. الإفتاء تحسم السبت أم الأحد بعد 41 ساعة


متى العيد الكبير 2022   ؟، لا شك أنه أحد التواريخ التي يبحث عنها المسلمون جميعًا مع قرب شهر ذي الحجة ،  وحيث أوشك ذي القعدة على الرحيل ومر مسرعًا ولم يتبق منه سوى ساعات قليلة ، وها نحن نتأهب لاستقبال عيد الأضحى 2022 والذي صار على الأبواب، ومعه تتنزل علينا الرحمات والنفحات والعطايا والخيرات وتعايدنا، بل إنه يمكن القول أن السؤال عن  متى العيد الكبير 2022   يعني موعد الفقراء مع الطعام من الأضحية ، يعني كذلك مظاهر الفرح والسرور التي تملأ القلوب قبل البيوت، وأهم أن معرفة متى العيد الكبير 2022 تحدد لنا أهم موعد للفرج في اليوم السابق للعيد وهو يوم عرفة أو ما يعرف بوقفة عرفة، والتي فيها يُستجاب الدعاء المستحيل وتتحقق الأحلام البعيدة، وتُفتح بوابات الفرج على مصرعيها، وهذا ما يفسر زيادة البحث عن  متى العيد الكبير 2022  ؟.


 

الجيش الأمريكي: استهداف أبو حمزة اليمني القيادي المتحالف مع القاعدة في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي كبير متحالف مع تنظيم القاعدة.


المخرج محمد دياب: السماح بتصوير الأفلام العالمية بمصر يخلد الأماكن التاريخية

كشف المخرج السينمائي محمد دياب، الخطوات التي تفصل السينما المصرية عن نظيرتها العالمية.

 

عمليات التعليم تتابع نقل أوراق أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للجان الثانوية العامة

تتابع الآن غرف عمليات وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية ، عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .


 

الطب الشرعي يفحص الجثتين.. التحقيق مع سيدة في واقعة وفاة طفليها بحلوان
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طلفين شقيقين داخل شقتهما بحلوان .

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