محافظ كفر الشيخ : افتتاح مركز الأورام وإقامة منطقة لوجستية قريباً

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه ستتم إقامة منطقة لوجستية بالتعاون مع التموين بجوار الجامعة على مساحة 11 فدانا، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف، أنه ستتم إقامة طريق الجامعة بجوار مسار العائلة المقدسة إلى الدولي، كما ستتم إعادة تأهيل وتوسعة ورصف وإنارة الطريق من مزلقان سخا إلى محلة موسى.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم تأهيل ورصف طريق كفر عسكر وربطه من الكوبري الأزرق، وكوبري القنطرة أمام المرور، وجارٍ توسعة ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وأنه سيتم افتتاح معهد الأورام قريباً وسيتم تطوير ميناء البرلس، ليستوعب أعداداً كبيرة من السفن، مؤكداً أنه سيقام مشروع منافذ للشباب على طول بحيرة البرلس بالتعاون مع الخدمة الوطنية.

IMG-20220628-WA0035

IMG-20220628-WA0037

IMG-20220628-WA0036

IMG-20220628-WA0034

IMG-20220628-WA0033

IMG-20220628-WA0032

IMG-20220628-WA0030

IMG-20220628-WA0031

IMG-20220628-WA0029

IMG-20220628-WA0027